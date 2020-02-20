Общество

Стали известны подробности голосования по изменению Конституции

Стали известны детали законопроекта об общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. Об этом в воскресенье сообщает РБК. Издание сообщает, что примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать следующим образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Напротив будут две графы: «да» и «нет». Выносимый на голосование вопрос будет утвержден указом президента.

Планируется, что за ходом голосования будут следить наблюдатели, назначенные Общественной палатой. Кроме того, в документе будет прописано информирование россиян о голосовании по Конституции. Предполагается, что для этого общероссийские государственные телеканалы еженедельно будут предоставлять не менее 15 минут эфира, региональные — не менее 10 минут эфира.

Как отмечает «Лента.ру», в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, сформированную президентом России Владимиром Путиным в январе, вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты. Сопредседателями группы являются сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

Напомним, поправки в Конституцию были предложены президентом Владимиром Путиным 15 января во время послания Федеральному собранию.