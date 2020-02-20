Общество

Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, отбор проходит в следующие вузы:

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

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