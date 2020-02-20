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Общество

Михаил Ведерников почтил память разведчиков, погибших при исполнении воинского долга

23.02.2020 14:42|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День защитника Отечества, 23 февраля, возложил цветы к памятнику «Воинам-разведчикам, павшим в бою», который расположен в Пскове на территории войсковой части. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, главу области сопровождали командование подразделения, руководство правоохранительных ведомств Псковской области. Память павших защитников Родины они почтили минутой молчания.

Памятник «Воинам-разведчикам, павшим в бою» был открыт 27 октября 2000 года на территории подразделения. На гранитных плитах высечены фамилии 167 бойцов, погибших во время вооруженных конфликтов в Афганистане, и 34 воинов бригады спецназа, погибших во второй Чеченской кампании (в 2008 году список расширился именами воинов — участников боев в других «горячих точках»). У мемориала растет плакучая ива как символ бесконечных материнских слез и скорби по своим сыновьям, не вернувшимся домой с войны.

Основные памятные мероприятия по случаю 20-й годовщины гибели разведчиков спецподразделения Псковского гарнизона в муниципальных образованиях Псковской области прошли 21 февраля. Это митинги, возложения цветов, патриотические акции, спортивные соревнования и чемпионаты, выставки, а также классные часы в школах региона.

Напомним, 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем за господствующую высоту из 35 человек погибло 33. Из них — 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова. Они до конца выполнили воинский долг, приняв на себя основной удар боевиков. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. Тем самым была сорвана попытка бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые разведподразделения.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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