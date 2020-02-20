Общество

Губернатор поздравил жителей Струго-Красненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В воскресенье, 23 февраля, жители Струго-Красненского района отмечают не только День защитника Отечества, но и 76-летие освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, по случаю памятной даты в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители региональной и районной власти, Псковского областного Собрания депутатов, ветераны, общественники и местные жители. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с годовщиной освобождения Струго-Красненского района жителей поздравила первый заместитель главы области Вера Емельянова.

«С первого дня Великой Отечественной войны Струги Красные перешли на военное положение, а в июле 1941-го года на 974 дня были оккупированы жестоким врагом. Сегодня мы отмечаем годовщину свободы и надежды, вспоминаем мужество, непреклонность и героизм наших дедов и прадедов, которые сражались в рядах партизан, Красной Армии, оказывали всю возможную поддержку фронту. Несмотря на колоссальные разрушения, трудами своих жителей поселок и район были спасены и возрождены – и это наследие до сих пор является важной частью местной экономики. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными подвигов прошедших лет, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», - заметил глава региона в приветственном адресе и пожелал каждому жителю муниципалитета мира, удачи, радости и благополучия.

В продолжение торжественной части по поручению президента России Вера Емельянова вручила юбилейные награды пяти ветеранам, проживающим в Струго-Красненском районе. После чего в Доме культуры был дан праздничный концерт.

В этот памятный день официальные лица и местные жители возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать», расположенному у братского захоронения в поселке Струги Красные.

В рамках праздника в этот день в Струго-Красненском районе прошел ряд мероприятий, посвященный чествованию участников Великой Отечественной войны. Так, местное отделение партии «Единая Россия» провело акцию-поздравление ветеранов. Накануне 76-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков на стадионе Струго-Красненской школы прошла открытая тренировка по воркауту.

Напомним, освобождение Струг Красных сопровождалось ожесточенными столкновениями советских войск и фашистов, которые проходили в деревнях района. Бои продолжались несколько суток. Потери были большими с обеих сторон. 23 февраля при соединении сил 314-го и 340-го стрелковых полков, а также лыжного батальона враг был застигнут врасплох и выбит из поселка. На следующий день Совинформбюро сообщало: «23 февраля юго-западнее и южнее города Луга наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых сломили сопротивление фашистов и овладели районным центром и крупной железнодорожной станцией Струги Красные, а также с боями заняли более 30 деревень, в том числе Дуброво, Жупаново, Лудони, Велени, Щирск, Теребуни, Хредино, Залазы, Поречье, Замушки».