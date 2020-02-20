Общество

Андрей Турчак: Мужество воинов-освободителей – пример для нынешнего поколения

Мужество воинов-освободителей, их воля и дух служат примером нынешнему поколению защитников, отметил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Сегодня мы поздравляем тех, кто посвятил себя служению Отечеству, кто с оружием в руках охраняет наши границы, мир и покой наших граждан. И, конечно, адресуем самые теплые слова нашим ветеранам. В этом году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы. Мужество воинов-освободителей, их воля и дух служат примером нынешнему поколению защитников. Вдохновляют на новые победы, задают высокую планку служения Родине», – отметил Андрей Турчак.

«Любовь к своей стране, готовность защитить ее и своих близких – это то, что понятно каждому из нас. И во многом поэтому 23 февраля – всенародный праздник. С праздником! Здоровья, успехов, счастья всем, кто защищал и защищает Отечество», – добавил секретарь Генсовета партии.