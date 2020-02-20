Общество

В учебно-консультационном пункте СИЗО Пскова прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Учащиеся учебно-консультационного пункта вечерней школы при следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Псковской области приняли участие в тематическом уроке под названием «День защитника Отечества». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России, мероприятие организовала и провела классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе урока учащиеся посмотрели документальный фильм об истории становления Красной Армии, послушали музыкальные композиции о доблести, мужестве, чести и любви к Родине, а также читали стихи о войне.

Кроме того, ученики приняли участие в викторине «Профессия быть защитником», посоревновались в состязании «Армейская смекалка» и оформили в учебном классе информационный стенд.

Завершился урок награждением школьными благодарностями и дипломами победителей всероссийских конкурсов.

- Сегодня мы отмечаем праздник уже не как День рождения Красной Армии, а как День защитника Отечества. Много государств и земель есть, но одна у человека родная мать – одна у него и Родина, - обратилась к учащимся Наталья Афанасьева.