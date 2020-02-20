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Общество

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота лазерным оружием

23.02.2020 17:57|ПсковКомментариев: 0

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

Как передает РИА Новости, глава государства отметил, что власти планируют и дальше укреплять потенциал стратегических сил, направлять новейшее вооружение во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.

Как подчеркнул президент, многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.

«При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — сказал он.

По словам Владимира Путина, все эти вооружения обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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