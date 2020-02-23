Общество

Ясельную пристройку на Народной, 51а отдадут в оперативное управление детскому саду «Снегирек»

В Пскове ясельную пристройку на улице Народной, 51а отдадут в оперативное управление детскому саду №44 «Снегирек».

Соответствующий проект решения Псковской городской Думы «О даче согласия администрации города Пскова на закрепление на праве оперативного управления за МБДОУ «Детский сад №44 «Снегирек» нежилого здания, расположенного по адресу: г. Псков, ул.Народная, д. 51а» опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Речь идет о пристройке яслей на 80 мест к детскому саду «Снегирек», которую возвели в 2019 году. Площадь строения - 880,4 кв.м. Сейчас оно находится в казне муниципалитета.