Общество

Губернатор Ведерников поручил оперативно завершить благоустройство территории, прилегающей к памятнику 6-й роте

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 23 февраля, с рабочим визитом посетил деревню Череха Псковского района, чтобы проконтролировать качество благоустройства общественной территории, а также оценить ход ремонтно-восстановительных работ на памятнике 6-й роте «Купол».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, особое внимание глава региона уделил территории, которая находится в непосредственной близости к воинской части. Ранее в рамках подготовки к памятной дате здесь были реконструированы остановочные павильоны, высажены туи, а также обустроена гравийная площадка перед продуктовым магазином.

Тем не менее качество выполненных работ на некоторых участках главу региона не устроило. Так, например, гравийная площадка уже покрылась ямами и лужами. В связи с этим Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Василию Осипову и главе Псковского района Наталье Федоровой привести территорию у магазина в порядок, осуществив досыпку гравием. Михаил Ведерников дал и ряд поручений по продолжению работ по благоустройству. В частности, будут дополнительно высажены туи вдоль федеральной трассы, а заборы приведут к единообразию.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил организовать и регулярный покос травы в населенном пункте. С соответствующей просьбой в ходе визита к нему обратилась местная жительница.

Глава региона также оценил объем и качество работ по реконструкции памятника 6-й роты «Купол», основная часть которых завешена. На данный момент освещение вокруг монумента уже полностью смонтировано, закончена и облицовка гранитными плитами с именами воинов-десантников 6-й роты.

В настоящее время идет установка на подготовленный постамент основной части — символического купола. Губернатор сделал несколько замечаний относительно благоустройства площадки у монумента и обратил внимание, что памятные мероприятия по случаю 20-летия подвига десантников 6-й роты состоятся уже в ближайшее время, и поручил подрядчику оперативно завершить все работы, повышенное внимание обращая на их качество.

Напомним, в июле прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.