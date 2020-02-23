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Общество

Фальшивую купюру в 5000 рублей обнаружили в псковском магазине

24.02.2020 11:09|ПсковКомментариев: 0

В Пскове полицией изъята банкнота с признаками подделки. Эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 18 февраля в финансовом учреждении города. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одного из магазинов областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей
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