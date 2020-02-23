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Общество

«Макдоналдс» выпустил свечи с запахами бекона, сыра, лука и огурцов

24.02.2020 13:35|ПсковКомментариев: 3

К 50-летию «роял чизбургера» компания «Макдоналдс» создала фан-клуб в его честь и анонсировала коллекцию мерча, посвященную «имениннику». В продаже появятся свечи с ароматами всех ингредиентов бургера, сообщает РБК.

В блоге «Макдоналдс» сообщается, что коллекция будет представлена на платформе GoldenArchesUnlimited.com. Можно будет заказать фирменные футболки, «бургероцентричный» календарь на 2020 год, кулоны с изображением «роял чизбургера», а также стикеры и значки.

Однако самым занятным пунктом ассортимента стали свечные наборы с ароматами 100% говядины, булки, кетчупа, соленого огурца, сыра и лука. «Потому что ничто не пахнет лучше, чем 100% свежая говядина вместе с идеальным сочетанием топпингов», - объяснили в блоге. На коробке указано, что для «максимального наслаждения вкусом», нужно зажигать все свечи одновременно.

Стоимость набора не сообщается, однако Mashable со ссылкой на источники в «Макдоналдс» информирует, что свечи будут продавать за 35 долларов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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