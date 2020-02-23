Общество

В Дновском районе отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 24 февраля, в ходе рабочего выезда в Дновский район принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-й годовщины освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков. У обелиска на братском захоронении города собрались глава Дновского района Михаил Шауркин, депутаты Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев, Сергей Быков, представители общественных объединений, ветераны и молодежь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в ходе тожественно-траурной церемонии губернатор напомнил, что освобождение города Дно стало одним из самых ключевых и важных успехов Старорусско-Новоржевской операции. Решением военного командования Советского Союза 10 соединений и частей за проявленный героизм и отвагу получили почетное наименование «Дновские».

«Освобождение района положило конец оккупации и многочисленным бесчинствам, которые творили фашисты на протяжении нескольких лет, вернуло жителям мир и надежду на светлое будущее. Важно, что за народным военным подвигом последовал трудовой. Как и на многих других территориях, здесь восстанавливали инфраструктуру Дно и прилегающих населенных пунктов. Местные жители сделали всё возможное, чтобы Дно и сегодня сохранял статус сильного районного центра, и их трудовой подвиг стал отдельной страницей в истории Псковской области», - отметил глава региона.

Особые слова уважения Михаил Ведерников адресовал ветеранам. «Мы говорим вам искренние слова благодарности за ваш подвиг и вашу Победу. Вы выстояли перед лицом самого сложного вызова в истории человечества. Вы - эталон доблести и пример для каждого из нас», - заметил губернатор.

Обращаясь к жителям муниципалитета, Михаил Ведерников призвал их делать все, чтобы быть достойными подвигов прошедших лет. «Нужно строить школы, приводить в порядок больницы, привлекать инвесторов для создания новых рабочих мест, беречь природу и экологию дновской земли. Это наш почетный долг и прямая обязанность», - заметил он и пожелал присутствующим счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

К жителям обратился и руководитель муниципального образования Михаил Шауркин. «Миллионы судеб сломлены войной, но наш народ смог выстоять и продолжает жить. Этот подвиг мы не должны забыть. Мы должны помнить и спаленные деревни, и расстрелянных мирных граждан, и воинов, погибших в боях за Родину», - заметил он.

В продолжение памятных мероприятий губернатор вместе с участниками митинга возложили цветы к братским захоронениям. В завершение траурной церемонии прозвучало стихотворение Игоря Зуева «Я голосую за мир», строки которого вместе прочли многие участники митинга. Ранее торжественные церемонии возложения цветов прошли в различных уголках Дновского района, на других местах захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этот памятный день на территории городского парка им А. С. Пушкина были развернуты интерактивные площадки и выставки, рассказывающие о героических страницах в истории района, о жизни первых дней в освобожденном городе Дно: «Призывной пункт», «Полевой госпиталь», «Огневая точка», «Читайте ради мира!» - выставка книг, плакатов, газет, журналов, мастер-класс «Письма с фронта», «Подпольная типография» и многие другие. До начала торжественно-траурной церемонии был дан старт легкоатлетической эстафеты в направлении братского захоронения в поселке Дачное.

Напомним, что крупный железнодорожный узел - Дно был освобожден Советской Армией в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции 24 февраля 1944 года войсками Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов. По окончании операции 10 воинских соединений получили наименование «Дновские». За время оккупации на территории района было уничтожено свыше 90 деревень, а в первые дни после освобождения в городе Дно насчитывалось всего несколько сотен жителей.