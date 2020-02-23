Общество

Прилучный и Муцениеце объявили о разводе

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся. Об этом артисты рассказали в Instagram, передает РИА Новости.

«Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!» - написал Прилучный.

«Я благодарна, за все! Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви!... Каждая секунда - опыт и становление», - добавила Муцениеце.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У них двое детей — Тимофей и Мия.