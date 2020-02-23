Общество

Михаил Ведерников поддержит Дновский район в решении актуальных вопросов культуры, спорта и ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 24 февраля, провел встречу с активом Дновского района. Глава региона обсудил с общественниками, представителями муниципальных органов исполнительной и законодательной властей актуальные вопросы развития территории. На встрече также присутствовали депутаты Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев и Сергей Быков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на встрече с губернатором присутствующие смогли задать ему любые интересующие вопросы. Так, директор Центра дополнительного образования Сергей Егоров обратился с просьбой оказать содействие в строительстве на территории Дно нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он сообщил, что единственный районный спортивный зал построен несколько десятилетий назад, его конструкции изношены и остро нуждаются в капитальном ремонте. «Крыша течет, полы гниют, отсутствует вентиляция, практически не работает система отопления. Тем не менее все соревнования мы вынуждены проводить именно здесь», - заметил он.

Михаил Ведерников согласился, что району, действительно, необходим современный комплекс для занятий спортом и предложил несколько вариантов для решения проблемы. «По линии партии "Единой России" муниципалитет может получить приличные средства. Сейчас у Дновского района есть все шансы получить ФОКОТ в 2021 году. Нужно искать площадку, готовить документы, и я в обязательном порядке вас поддержку», - заметил губернатор. Кроме того, он заявил о готовности обсудить с руководством «РЖД» участие компании в развитии спортивной инфраструктуры муниципального образования, учитывая, что Дно является одной из важнейших узловых железнодорожных станций Октябрьской железной дороги.

Глава городского поселения Дно Геннадий Яружный к наиболее острому вопросу, с решением которых муниципалитету не справиться в одиночку, отнес реконструкцию городских очистных сооружений канализации. Оборудование устарело и не обеспечивает должной очистки сточных вод. Предположительно, на замену канализационных сооружений требуется порядка 54 млн рублей, еще около 7 млн рублей - на подготовку проектно-сметной документации.

Глава региона выразил готовность помочь району в подготовке проектно-сметной документации, возможно, за счет сэкономленных средств в рамках подпрограммы «Чистая вода Псковской области». Наличие проекта в дальнейшем позволит претендовать на получение поддержки со стороны государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил председателю регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову подготовить информацию о состоянии очистных сооружений и в других муниципальных образованиях. Глава региона заявил о готовности провести переговоры с руководством правительства Российской Федерации о комплексной поддержке региона в решении этого вопроса.

Целый ряд обращений касался состояния районных учреждений культуры. В частности, одна из участниц встречи рассказала, что подвал в здании районного культурного центра Дно нуждается в капитальном ремонте. По ее словам учреждение культуры востребовано у местных жителей, с каждым годом у клубных объединений все больше участников. «У здания отсутствует дренаж. Подвал затоплен. Отмостка тоже отсутствует», — подтвердил Сергей Грахов и добавил, что ориентировочно на первоочередные работы по устройству дренажной системы и отмостки необходимо около 2 млн рублей.

Михаил Ведерников заявил о том, что средства на проведение работ будут выделены. «Столько усилий потрачено, помещения хорошие, жалко, если из-за подвала это снова начнет разрушаться», — заметил губернатор.

Руководитель Дновской ЦБС Ольга Богун обратилась к нему с просьбой оказать содействие в замене системы отопления, что позволит районной библиотеке принять участие в федеральном проекте «Библиотека нового поколения». Она рассказала, что в учреждении на протяжении трех лет проведен большой объем работ: отремонтирована кровля, фундамент, заменена электропроводка, приведены в порядок помещения, закуплена мебель. «Сейчас главное препятствие для включения в федеральный проект - наличие у нас печного отопления. Необходимы средства, чтобы подготовить проект», - заметила Ольга Богун.

Михаил Ведерников поручил специалистам управления капитального строительства посетить объект для оценки объема работ. «Надо помочь. Для библиотеки хорошая возможность получить федеральные средства и начать работать на другом уровне», - заметил он.

Кроме того, на встрече с активом были рассмотрены и вопросы организации медицинского обслуживания населения, дорожного ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных территорий, вопросы оформления земельных участков и ряд других. По решению главы региона все озвученные вопросы будут проработаны профильными специалистами.

В рамках рабочей поездки губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Дновского района Михаилом Шауркиным, на которой были рассмотрены наиболее актуальные для муниципального образования вопросы. Руководитель муниципалитета доложил об основных направлениях социально -экономического развития района. Особое внимание стороны уделили реализации национальных проектов и достижению целевых показателей их реализации.