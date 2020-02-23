Общество

И.о. главы сельского поселения «Себежское» получил предупреждение из-за нарушения срока расчета при увольнении главы поселения

Государственной инспекцией труда Псковской области рассмотрено постановление в отношении и.о. главы сельского поселения «Себежское», возбужденное прокурором района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в нарушение требований статей 140, 236 заместителем и.о. главы администрации сельского поселения в установленный срок не произведен окончательный расчет при увольнении и не начислена компенсация за нарушение установленного срока начисления выплат при увольнении главы сельского поселения.

Государственной инспекцией труда Псковской области муниципальный служащий 31 января текущего года признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплату или неполная выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) и подвергнут административному наказанию в виде предупреждения.