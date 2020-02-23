Общество

Употребление яиц повышает риск инсульта — эксперты

Если питаться правильно, то можно снизить риск развития многих болезней, в том числе избежать инсульта. К такому выводу пришла группа международных ученых, пишет «Росбалт» со ссылкой на The Independent.

Эксперты изучили данные 418 тыс. человек в 9 европейских странах, чтобы узнать, как пища связана с двумя основными типами инсульта - ишемическим и геморрагическим инсультом. Добровольцы рассказывали о деталях своего рациона питания, образа жизни и заболеваний в течение 12 лет.

По итогам эксперимента специалисты сделали вывод, что употребление большего количества яиц может быть связано с более высоким риском развития геморрагического инсульта. При этом частое употребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта может уменьшить риски ишемического инсульта.

Хотя исследование обнаружило связь между пищевым потреблением и инсультом, однако эксперты сомневаются, что рацион питания имеет прямое влияние на сам инсульт. По их словам, изменение степени риска может быть связано и с социоэкономическими факторами, и факторами образа жизни.