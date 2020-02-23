Общество

Организатор фестиваля «Хельга» выиграл президентский грант на сумму почти 2,9 млн рублей

Псковская общественная организация «Былины Древнего Пскова» выиграла президентский грант на развитие фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который ежегодно проходит в Выбутах, на родине Великой княгини Ольги. Об этом руководитель организации Василий Мизгирев написал сегодня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сумма гранта - 2 мл 867 тыс 223 рубля.

«Впервые за всю историю подачи заявок ПООО "Былины Древнего Пскова" на президентский грант мы, наконец-то, победили с нашей заявкой, и теперь можно смело утверждать, что фестиваль"Хельга" не будет подвержен стагнации, а наоборот получит новый виток развития, - отметил организатор фестиваля. - 11 лет мы вместе с вами, помогающими и развивающими данный проект, искренне хотели, чтобы он был замечен, и вот, наконец, его признали социально значимым. А это значит, что теперь мы будем идти вперед и развивать наше общее дело и дальше».

Этой победы, отмечает Василий Мизгирев, не случилось бы, если б он «не поверил и не доверился бы губенатору Псковской области Михаилу Ведерникову: именно он впервые за всю историю всех губернаторов обратил внимание на проект как социально-значимый, и это дало уверенность, что с губернатором можно и нужно говорить». В своем сообщении организатор фестиваля перечислил всех, кому особенно благодарен за помощь в получении гранта, в том числе начальника управления общественных проектов Псковской области Наталью Плявинскую: «именно она убедила идти до конца и писать заявку на президентский грант», а также настояла на том, чтобы она была доработана.

Особые слова благодарности Василий Мизгирев адресовал проектному офису «Команда 2018». «Именно став одним из членов этой команды, я встретил много единомышленников, чей опыт и пример заряжал и давал уверенность в своих словах и поступках при достижении цели, - отметил он и заверил, что «это не сборище бездельников, готовых делать что-то только за субсидии».

«С губернаторами можно разговаривать и добиваться цели и они вас слышат. Только для этого надо быть напористей, уверенным в своей правоте, а главное - уметь доказывать социальную значимость не только на словах, но и на деле», - заключил организатор фестиваля «Хельга».

Он не намерен останавливаться. «Победа в президентском гранте вдохнула новые силы и идеи! Псковщину можно и нужно развивать бесконечно! Эта земля достойна того, чтобы день ото дня становиться краше! Вместе мы — сила», - заключил Василий Мизгирев.

Добавим, в этом году фестиваль «Хельга» пройдет в 11-й раз.

В общей сложности президентские гранты по итогам конкурса получат 19 псковских НКО на сумму более 38,3 млн рублей.