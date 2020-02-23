Организатор фестиваля «Хельга» выиграл президентский грант на сумму почти 2,9 млн рублей

Псковская общественная организация «Былины Древнего Пскова» выиграла президентский грант на развитие фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который ежегодно проходит в Выбутах, на родине Великой княгини Ольги. Об этом руководитель организации Василий Мизгирев написал сегодня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сумма гранта - 2 мл 867 тыс 223 рубля.
«Впервые за всю историю подачи заявок ПООО "Былины Древнего Пскова" на президентский грант мы, наконец-то, победили с нашей заявкой, и теперь можно смело утверждать, что фестиваль"Хельга" не будет подвержен стагнации, а наоборот получит новый виток развития, - отметил организатор фестиваля. - 11 лет мы вместе с вами, помогающими и развивающими данный проект, искренне хотели, чтобы он был замечен, и вот, наконец, его признали социально значимым. А это значит, что теперь мы будем идти вперед и развивать наше общее дело и дальше».
Этой победы, отмечает Василий Мизгирев, не случилось бы, если б он «не поверил и не доверился бы губенатору Псковской области Михаилу Ведерникову: именно он впервые за всю историю всех губернаторов обратил внимание на проект как социально-значимый, и это дало уверенность, что с губернатором можно и нужно говорить». В своем сообщении организатор фестиваля перечислил всех, кому особенно благодарен за помощь в получении гранта, в том числе начальника управления общественных проектов Псковской области Наталью Плявинскую: «именно она убедила идти до конца и писать заявку на президентский грант», а также настояла на том, чтобы она была доработана.
Особые слова благодарности Василий Мизгирев адресовал проектному офису «Команда 2018». «Именно став одним из членов этой команды, я встретил много единомышленников, чей опыт и пример заряжал и давал уверенность в своих словах и поступках при достижении цели, - отметил он и заверил, что «это не сборище бездельников, готовых делать что-то только за субсидии».
«С губернаторами можно разговаривать и добиваться цели и они вас слышат. Только для этого надо быть напористей, уверенным в своей правоте, а главное - уметь доказывать социальную значимость не только на словах, но и на деле», - заключил организатор фестиваля «Хельга».
Он не намерен останавливаться. «Победа в президентском гранте вдохнула новые силы и идеи! Псковщину можно и нужно развивать бесконечно! Эта земля достойна того, чтобы день ото дня становиться краше! Вместе мы — сила», - заключил Василий Мизгирев.
Добавим, в этом году фестиваль «Хельга» пройдет в 11-й раз.
В общей сложности президентские гранты по итогам конкурса получат 19 псковских НКО на сумму более 38,3 млн рублей.