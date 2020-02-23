Общество

Огненное шоу покажут великолучанам на Масленицу

Масленичные гулянья пройдут 29 февраля в 12.00 на площади Ленина в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на сцене выступят народный ансамбль «Мельница» из Белоруссии и местные артисты. Ряженые проведут танцевальные интерактивы, игры, соревнования, масленичные обряды.

Участников праздника ждут сюрпризы, одним из которых будет выступление на центральной площадке самого большого Деда Мороза Псковской области.

А в 14.00 состоится огненное шоу от «Мастерской эксклюзивного перфоманса «BF-SHOW» (Смоленск). Профессиональные артисты устроят фаер-шоу с сжиганием чучела и встречей весны яркими огнями.