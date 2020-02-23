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Общество

Личные данные школьников-участников уголовных процессов и их аттестаты засекретят

25.02.2020 07:03|ПсковКомментариев: 0

Личные данные школьников и их аттестаты не будут заносить в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении, если учащийся является потерпевшим и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле.

Как сообщает газета «Известия», проект постановления правительства об этом подготовили в Министерстве просвещения. Разработчики отметили, сейчас в реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами.

По данным Министерства труда и соцзащиты о положении детей в Российской Федерации за 2018 год, в период с 2016-го росло число преступлений в отношении несовершеннолетних. Если четыре года назад было зафиксировано 69,6 тыс. подобных случаев, то к 2018-му этот показатель достиг отметки в 96,1 тыс.

Действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего. Согласно Уголовному кодексу РФ, запрещено распространение в публичном пространстве любой информации, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего.

Теги: #УК РФ #школьники #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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