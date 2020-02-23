Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Получи билет на «Пушки Акимбо»
Подарки Для настоящих мужчин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Группа BrainStorm в Пскове
Дело Гавунаса
Мужской концерт для женщин
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 23.02.2020 13:0517 Стали известны подробности голосования по изменению Конституции 25.02.2020 08:140 Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России 25.02.2020 07:030 Личные данные школьников-участников уголовных процессов и их аттестаты засекретят 25.02.2020 06:560 Огненное шоу покажут великолучанам на Масленицу 25.02.2020 06:480 Правительство может ограничить пропаганду БАДов 24.02.2020 21:349 ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
 
 
 
Самое популярное 23.02.2020 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 22.02.2020 11:346 Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове 23.02.2020 23:413 Пассажир BMW X5 погиб в ДТП на трассе в Псковской области 23.02.2020 12:051 Уволят же: Как перед Днем защитника Отечества псковские водители-военные закон нарушали. ФОТО 24.02.2020 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России

25.02.2020 08:14|ПсковКомментариев: 0

Метеорологи заявили, что теплая зима не гарантирует приход холодного лета, пишет РИА Новости. 

Ранее климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что грядущим летом не стоит ожидать жары, поскольку природа попытается «выровнять» перепад температуры после теплой зимы.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что пока рано давать прогнозы на столь отдаленный период.

«Я не знаю, на какую статистику опирается ученый. Сложно сказать даже то, каким будет апрель», - приводит слова Поздняковой РБК.

При этом она отметила, что за время метеонаблюдений уже отмечались теплые зимы, однако они не всегда сопровождались холодным летом.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также назвал прогнозы холодного лета «несостоятельными народными приметами».

«В метеорологии такой зависимости нет. Теплая зима еще ни о чем не говорит, она никоим образом не намекает на то, что у нас будет холодное лето», - заявил он РБК.

По словам Леуса, как минимум два месяца лета температура будет держаться выше климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» также призвал не торопиться с прогнозами о холодном лете. По его словам, данные о летней погоде будут готовы только к концу марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 713 человек
25.02.2020, 08:510 Водитель «Ауди 80» врезался в припаркованный автомобиль в Великих Луках. ФОТО 25.02.2020, 08:470 Неизвестный обнаружен погибшим в сгоревшем ночью строении в Черехе 25.02.2020, 08:380 Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,4 тыс. человек, скончались 37 25.02.2020, 08:220 Великолучанин Сергей Егоров завоевал золото международных соревнований по боксу Euro Cup’2020
25.02.2020, 08:140 Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России 25.02.2020, 07:580 В Париже пройдет выставка «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы» 25.02.2020, 07:090 В Конституции предлагается расширить функции Центробанка 25.02.2020, 07:030 Личные данные школьников-участников уголовных процессов и их аттестаты засекретят
25.02.2020, 06:560 Огненное шоу покажут великолучанам на Масленицу 25.02.2020, 06:480 Правительство может ограничить пропаганду БАДов 24.02.2020, 22:260 Инцидент на карнавале в Германии расследуется как покушение на убийство 24.02.2020, 21:349 ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
24.02.2020, 21:082 Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах 24.02.2020, 20:540 В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа 24.02.2020, 20:430 Президент Эстонии заявила об отсутствии у ее страны территориальных притязаний к соседям 24.02.2020, 20:330 Водитель автомобиля, совершившего наезд на карнавальное шествие в Германии, был пьян
24.02.2020, 20:280 Мокрый снег прогнозируют во вторник в Псковской области 24.02.2020, 20:070 Организатор фестиваля «Хельга» выиграл президентский грант на сумму почти 2,9 млн рублей 24.02.2020, 19:393 Употребление яиц повышает риск инсульта — эксперты 24.02.2020, 19:110 «Когда мы были на войне»: Ансамбль «Будимир» выступил в Псковском драмтеатре. ФОТО
24.02.2020, 18:480 Опубликован список подарков, полученных Трампом в 2018 году 24.02.2020, 17:485 На параде в Германии автомобиль въехал в толпу зрителей 24.02.2020, 17:430 И.о. главы сельского поселения «Себежское» получил предупреждение из-за нарушения срока расчета при увольнении главы поселения 24.02.2020, 17:260 Михаил Ведерников поддержит Дновский район в решении актуальных вопросов культуры, спорта и ЖКХ
24.02.2020, 16:560 Стал известен актерский состав второго сезона «Ведьмака» 24.02.2020, 16:400 Псковские спортсмены вернулись с медалями с первенства и чемпионата СЗФО по каратэ WKF 24.02.2020, 16:1613 Избранный от «Яблока» глава Дновского района намерен стать сторонником «Единой России» 24.02.2020, 15:485 Прилучный и Муцениеце объявили о разводе
24.02.2020, 15:280 На очередные Александро-Невские беседы приглашают псковичей 27 февраля 24.02.2020, 15:070 Михаил Ведерников оценил качество нового боксерского инвентаря для начинающих дновских спортсменов 24.02.2020, 14:460 11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти. ВИДЕО 24.02.2020, 14:310 Трое нетрезвых водителей задержаны в Псковской области 23 февраля
24.02.2020, 14:191 В Дновском районе отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 24.02.2020, 13:591 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 22 февраля в Опочке 24.02.2020, 13:355 «Макдоналдс» выпустил свечи с запахами бекона, сыра, лука и огурцов 24.02.2020, 13:222 Фотофакт: Дыра посреди двора
24.02.2020, 13:062 Мумию нашли на территории воинской части 24.02.2020, 12:511 Онищенко призвал запретить татуировки 24.02.2020, 12:193 Из-за чего меняется размер пенсии, объяснили в Совете Федерации 24.02.2020, 12:000 Продукты и бытовую химию украла 47-летняя псковичка из охраняемого магазина на улице Труда
24.02.2020, 11:476 2592 человека скончались от коронавируса в Китае 24.02.2020, 11:310 Трое детей пострадали в ДТП в Гдовском районе 24.02.2020, 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе 24.02.2020, 11:090 Фальшивую купюру в 5000 рублей обнаружили в псковском магазине
24.02.2020, 10:500 «Hyundai» и «Chevrolet» столкнулись на Крестовском шоссе 24.02.2020, 10:441 Интерактив: Классная «водичка», за которую люди регулярно платят 24.02.2020, 10:330 Тело женщины обнаружено в машине, съехавшей в кювет в Порховском районе 24.02.2020, 10:101 Росстат подсчитал число россиян, занимающихся спортом самостоятельно
24.02.2020, 09:561 Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России 24.02.2020, 09:423 Ясельную пристройку на Народной, 51а отдадут в оперативное управление детскому саду «Снегирек» 23.02.2020, 23:413 Пассажир BMW X5 погиб в ДТП на трассе в Псковской области 23.02.2020, 23:1718 Губернатор Ведерников поручил оперативно завершить благоустройство территории, прилегающей к памятнику 6-й роте
23.02.2020, 23:131 День защитника Отечества в Псковской области выдался «урожайным» на задержания пьяных водителей 23.02.2020, 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 23.02.2020, 21:455 В Пскове пенсионер умер в такси 23.02.2020, 21:360 Рейтинг политической активности. 15-22 февраля
23.02.2020, 20:230 В Великих Луках найдена пропавшая 10-летняя девочка 23.02.2020, 19:300 В Италии вводят экстренные меры из-за вспышки коронавируса 23.02.2020, 17:5710 Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота лазерным оружием 23.02.2020, 17:360 Мокрый снег, дождь и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области в понедельник
23.02.2020, 17:100 Великолучанку осудят за присвоение средств, вырученных от продажи 5 телефонов 23.02.2020, 16:334 Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе 23.02.2020, 16:300 В учебно-консультационном пункте СИЗО Пскова прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 23.02.2020, 16:1913 Андрей Турчак: Мужество воинов-освободителей – пример для нынешнего поколения
23.02.2020, 15:420 Губернатор поздравил жителей Струго-Красненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков 23.02.2020, 15:350 Великолучанина осудят за ДТП, в котором пострадал пассажир мотоцикла 23.02.2020, 15:149 Астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты 23.02.2020, 14:421 Михаил Ведерников почтил память разведчиков, погибших при исполнении воинского долга
23.02.2020, 14:303 В Островском районе пенсионерка фиктивно прописала у себя граждан Армении 23.02.2020, 14:240 В Псковской области выявлены очередные пьяные водители-рецидивисты 23.02.2020, 14:090 В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографии 23.02.2020, 13:440 Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы
23.02.2020, 13:390 Российский таксист отнял у белоруски паспорт, деньги и сбил ее 23.02.2020, 13:200 Вратарь и форвард из Пскова признаны лучшими игроками турнира в Петербурге 23.02.2020, 13:0517 Стали известны подробности голосования по изменению Конституции 23.02.2020, 12:480 Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.