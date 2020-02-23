Общество

В Минздраве рассказали, люди каких профессий болеют чаще других

Сотрудники IT-сферы болеют чаще других профессий. На втором месте учителя, а на третьем — работники сферы здравоохранения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное для Минздрава.

Одними из самых распространенных у сотрудников заболеваний — грипп и ОРВИ. Несмотря на то, что учителя и медики простужаются немного реже, чем представители IT-сферы, они чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. По мнению ведущего научного сотрудника Центра профилактической медицины Ольги Молчановой, это связано с тем, что именно эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости.

Кроме того, у сотрудников IT-компаний, в госструктурах и среди медиков чаще других возникают проблемы с опорно-двигательной системой. А это, в свою очередь, связано с тем, что они ведут малоподвижный образ жизни.

В министерстве здравоохранения отметили, что согласно исследованию, каждый третий его участник считает, что работодатель должен нести ответственность за здоровье своих сотрудников.