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Умер последний маршал Советского Союза, один из лидеров ГКЧП Дмитрий Язов

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о смерти последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, пишет ТАСС.

«25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Язов также известен как один из лидеров ГКЧП. Именно он принял решение о вводе военной техники в Москву в 1991 году. После этого он отправился на переговоры с Горбачевым в Форос, после возвращения в Москву был арестован. Через некоторое время он раскаялся в участии в попытке переворота. Позднее он объяснил, что пошел на это от усталости и в попытке избавить себя от обвинений в «измене» стране.

В ноябре 2019 года Язову исполнилось 95 лет.

Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской области. В годы Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1987 году занял пост министра обороны СССР.

В 1990 году Дмитрию Язову было присвоено звание маршала Советского Союза.