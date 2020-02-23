Общество

В Пустошкинском районе глава волости заключил фиктивный договор на грейдирование дорог и присвоил деньги

Факт незаконного присвоения денег главой Щукинской волости выявила прокуратура Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В ходе проверки установлено, что в декабре 2019 года глава поселения заключил фиктивный договор на грейдирование дорог в шести населенных пунктах муниципального образования путем внесения в договор заведомо ложных сведений об исполнителе работ. В дальнейшем он также внес ложные сведения об их фактическом исполнении в акты приемки работ и в платежную ведомость, а деньги в размере 20 тысяч рублей, представляющие цену договора, присвоил.

В этой связи прокуратура района направила в МСО «Опочецкий» СУ СК России по Псковской области материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении главы сельского поселения уголовного дела коррупционной направленности.