Общество

Псковская Кадастровая палата: Почему нет объекта недвижимости на публичной кадастровой карте?

Используя цифровые технологии, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии создала онлайн-сервис, облегчивший получение сведений об участках и зданиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Кадастровой палате.

«Любой из нас может найти информацию о нужном ему доме, квартире или каком-нибудь другом объекте, если ему присвоен кадастровый номер в ЕГРН», - отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева.

Публичная кадастровая карта (ПКК) - официальный ресурс, который отображает 50 миллионов объектов: участков, строений, зданий, домов.

«Найти объект недвижимости на карте несложно, - объяснила эксперт. - Быстрее всего по кадастровому номеру - его необходимо ввести в верхнем левом окне. В расширенном поиске можно искать объект по адресу, последовательно задавая: субъект РФ, муниципальный район (городской округ) и населённый пункт. Можно найти участок, просто листая карту и увеличивая те или иные фрагменты».

Воспользоваться картой можно на официальном сайте Росреестра (pkk5.rosreestr.ru).

Если ваш объект недвижимости не отображается на публичной кадастровой карте, то это может происходить по нескольким причинам:

1. Объект недвижимости не был поставлен на государственный кадастровый учет в установленном законом порядке;

2. У объекта недвижимости отсутствуют четко установленные границы (т.е. координаты земельного участка определены в системе координат, отличной от используемой в настоящее время для ведения ЕГРН).

На всей территории Псковского кадастрового округа, в связи с переходом на централизованную технологию ведения государственного кадастра недвижимости в 2011 году, установлена местная система координат - МСК-60.

Таким образом, на Публичной кадастровой карте воспроизводятся сведения о границах кадастровых объектов, координаты характерных точек которых установлены только в системе координат МСК-60, действующей в настоящее время на территории Псковского кадастрового округа.

Следует отметить, что Публичная кадастровая карта не всегда даёт точные сведения, поскольку информация об участках может изменяться, уточняться и должно пройти время, чтобы эта информация отразилась в публичном доступе. Кроме того, информация носит справочный характер, поэтому для получения актуальных сведений, перед заключением сделки рекомендуем заказать выписку из ЕГРН, которая содержит более полные и достоверные данные об объекте недвижимости. Согласно закону о государственной регистрации недвижимости запросить общедоступные сведения, содержащиеся в ЕГРН, может любое лицо.