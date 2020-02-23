Общество

Средний чек россиян за поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем на 67,5 рублей, или на 10,9%, и составил 552 рубля. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое во вторник, 25 февраля, оказалось в распоряжении «РИА Новости».

«После Нового года средний чек в январе по традиции пошел на убыль. За месяц его размер уменьшился на 67,5 рублей (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля. За год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года чек потерял 7,3 рубля, или 1,3%», - отметили в «Ромире».

Причиной снижения среднего чека обусловлено сезонным фактором - в декабре россияне традиционно тратят больше. Однако, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с январем прошлого года снизился.

«Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров», - добавили в холдинге.

Сильнейший рост чека в декабре наблюдался в гипермаркетах.

В исследовании приняли участие 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны.