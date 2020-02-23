Общество

Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успеха нацпроектов

Президент России Владимир Путин назвал продолжительность жизни граждан страны главным индикатором успешности нацпроектов. Об этом пишет ТАСС.

«Он [показатель продолжительности жизни] отражает все остальное», - пояснил глава государства. Путин добавил, что считает важным также снижение смертности. Он обратил внимание, что количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате дорожно-транспортных происшествий в стране сокращается.

При этом президент постоянно контролирует все нацпроекты, которые реализуются в стране. Он признался, что испытывает по отношению к нацпроектам и определенный скепсис, который «всегда был и всегда будет». «Это хорошо: скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата», - уверен глава государства.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.