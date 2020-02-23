Общество

Прокурор Стругокрасненского района нашел сайты, где продавали медицинские справки и книжки

Прокурор Стругокрасненского района выявил ряд сайтов, на которых можно приобрести заполненные больничные листы, медицинские справки, медкнижки и медкарты без прохождения врачей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Действующим законодательством предусмотрена ответственность за распространение такого рода информации. Статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

В этой связи прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконности распространения вышеуказанной информации в интернете, а также об ограничении доступа к данным ресурсам.

Требования прокурора удовлетворены, доступ к запрещенной к распространению этой информации ограничен.