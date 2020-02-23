Общество

Год исправительных работ получил житель Стругокрасненского района за уклонение от административного надзора

43-летний житель Стругокрасненского района обвиняется в уклонении от административного надзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Приговором Стругокрасненского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места фактического нахождения, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

В судебном заседании установлено, что подсудимый, будучи лицом, в отношении которого установлен административный надзор, умышленно, без уведомления ОВД по месту жительства, с мая по август 2019 года убыл из избранного им места фактического проживания.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, наличия у него рецидива преступлений судом окончательно определено наказание в виде 1 года исправительных работ.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.