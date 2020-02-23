Общество

Псковская делегация Красного Креста посетила с дружеским визитом партнеров в Витебске

Делегация Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в конце прошлой недели приняла участие в работе расширенного заседания президиума Витебской областной организации Белорусского Общества Красного Креста (БОКК), посвященного итогам 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском Красном Кресте, в заседании приняли участие представители местных органов власти, главные врачи учреждений здравоохранения Витебской области, представители Норвежского, Литовского Красного Креста, а также Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Среди 150 участников заседания были как представители краснокрестной организации и добровольцы, так и представители местных органов власти и государственных учреждений.

На заседании отмечалась немалая роль партнерства Витебского Красного Креста с другими отделениями национальных обществ Красного Креста, в частности, плодотворное сотрудничество с коллегами из Норвегии (Хедмарк), Литвы (Висагинас), России (Псков), Латвии и других стран.

В ходе пленарного заседания председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский рассказал участникам заседания об основных событиях 2019 года для Псковского регионального отделения Российского Красного Креста и поделился с коллегами краткими итогами и достижениями в совместной работе с партнерами. Достойным результатом сотрудничества обоих отделений Красного Креста является совершенствование информационной работы, работы с молодёжью, обмен знаниями о международном гуманитарном праве, взаимное культурное обогащение, а благодаря этому - укрепление взаимопонимания и мира между людьми. Участие в таком значимом мероприятии стало для Псковского Красного Креста уникальной возможностью узнать много интересного и полезного, особенно в области работы с людьми старшего поколения и наметить новые пути взаимоотношений с партнерами.

Во время пребывания в Витебске делегация из Пскова познакомилась с работой Витебского городского отделения Белорусского Красного Креста и инициативной группы добровольцев почтенного возраста «От сердца к сердцу», которая оказывает помощь городскому отделению по всем направлениям деятельности – помощь детям и пожилым людям, ведут работу по продвижению активного долголетия и здорового образа пожилых людей.

Напомним, что партнерские отношения организаций Красного Креста Пскова и Витебска стали развиваться с 2011 года. За многолетний период сотрудничества состоялся обмен ценными знаниями и опытом работы по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодные взаимные визиты, совместное участие в конференциях и других мероприятиях позволяют укреплять связи между жителями наших городов.