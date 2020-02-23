Общество

Участники Первой зимней профсоюзной спартакиады в «Голубых озерах» высоко оценили организацию мероприятия

22-24 февраля на базе санатория «Голубые озера» (Невельский район Псковской области) состоялась Первая зимняя профсоюзная спартакиада. Участие в ней приняли около 100 профсоюзных активистов из Пскова, Великих Лук, Порховского, Куньинского, Пустошкинского районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

До начала соревнований они сформировали шесть команд: «Рыба мечты» (сборная команда из Пскова, в которую вошли активисты первичных профсоюзных организаций «Псковских тепловых сетей», МП «Лифтсервис» и ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»); «Эх, ухнем» (активисты первичной профсоюзной организации великолукского завода ЗЭТО и профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Куньинского района); «Бульдог» (активисты профсоюза работников госучреждений из Пскова и Пустошки); «БИС» (члены профсоюза работников здравоохранения из Пскова и Великих Лук, а также активисты ППО великолукского МП «Теплосети»); «Эскулап» (члены профсоюза работников здравоохранения из первичной профсоюзной организации ЛПУ «Санаторий «Хилово»); «Карасики» (Молодежный совет профсоюзных организаций Великих Лук).

Старт соревнований был дан 23 февраля на главной спортивной площадке санатория «Голубые озёра»: здесь участники спартакиады выступили с презентацией своих команд, выслушали напутствие от председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой и и.о. директора санатория «Голубые озёра» Николая Марушевского, которые пожелали участникам спартакиады не только побед, но и хорошего дружеского общения, установления крепких профсоюзных связей и хорошего настроения. С учетом того, что изначально на базе «Голубых озёр» планировалось провести соревнования по зимней рыбалке (осуществлению этих планов помешали погодные условия), профсоюзных активистов ждали несколько «рыбных» этапов.

На площадках «Удачливый рыбак», «Ловкий рыбак» и «Подводная рыбалка» они соревновались в точности, ловкости и даже в остроумии. Лыжный этап соревнований заставил участников спартакиады по-настоящему сплотиться: несмотря на отсутствие снега все команды встали на специальные лыжи, пробег на которых по земле и траве зависел от слаженности действий всех спортсменов.

Площадки «Спасатель» и «Скульптор» проявили творческие способности участников спартакиады: уникальные бинтовые повязки, которые они представили на суд жюри, спасали не только здоровье, но и хорошее настроение профсоюзных активистов в сложных погодных условиях, а создание снеговиков из подручных материалов заставило проявить фантазию, хотя больше всего членов жюри удивил снеговик из снега от «Рыбы мечты». Всё время, пока шли основные этапы соревнований на берегу озера Малый Иван к визиту жюри готовились участники кулинарного конкурса от каждой команды. Предоставленный набор ингредиентов для приготовления блюд был ограничен картофелем и луком, но не возбранялось дополнить его любыми продуктами, чем участники и воспользовались. Членов жюри угощали и картофельным шашлыком, и ухой из заранее запасенной рыбы, и другими оригинальными блюдами.

Во второй половине дня на стартовой площадке состоялось оглашение итогов соревнований. Первое место разделили команды «БИС» и «Эх, ухнем», второе место заняла команда «Эскулап», третье - «Бульдог». Четвертое место разделила псковская сборная команда «Рыба мечты», участники которой познакомились лишь накануне старта, и самые молодые участники спартакиады - великолукские «Карасики» из Молодежного совета.

А в завершении спартакиады состоялось поздравление всех мужчин-участников соревнований с Днем защитника Отечества. Добрыми пожеланиями, благодарностями и даже стихами поздравление не ограничилось: профсоюзные активисты получили в подарок от прекрасной половины профсоюзного актива букеты из вяленой рыбы.

Вечером 23 февраля для участников соревнований была организована культурно-массовая программа в танцевальном зале санатория.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, подводя итоги Первой зимней профсоюзной спартакиады, отметила, что мероприятие получилось по-настоящему интересным. «Конечно, удивительно было видеть свежую зеленую траву на территории санатория, но погода - это единственное, что мы не можем изменить. Тем более, что день соревнований порадовал нас не только ветром, дождем и мокрым снегом, но и солнышком. Мы проработали программу спартакиады так, чтобы ее участники почувствовали себя в центре внимания. Отрадно, что нашим хорошим партнером и спонсором стал профсоюзный санаторий «Голубые озёра». Мы рассчитываем тщательно доработать идею такого зимнего мероприятия, сделать его более масштабным, нарастить численность до 200-300 профсоюзных активистов. Надеемся, что в следующем году зимняя спартакиада будет по-настоящему зимней, и мы сможем порадовать наш профсоюзной актив настоящей зимней рыбалкой с индивидуальным, коллективным зачетом, с семейными соревнованиями. Но и в этот раз у нас состоялись веселые и полезные мероприятия, завершившиеся награждением, обменом мнениями. Мы рады, что выдержали сложную подготовку, сложную процедуру сбора профсоюзного актива, что смогли заслужить благодарность людей. Для нас это очень важно, ведь всё, что сегодня делает Псковский облсовпроф, направлено на поддержку профсоюзных активистов - прежде всего, эмоциональную и психологическую, чтобы в трудовые будни они могли справляться с непростыми задачами по отстаиванию своих интересов. Этот аспект для нас является ключевым, ведь такие встречи организуются не только ради развития работы культурно-массового сектора, но и, в первую очередь, для того, чтобы люди могли общаться, обмениваться мнениями, профсоюзным опытом по отстаиванию прав трудящихся. И эта задача в рамках Первой зимней спартакиады нами была выполнена в полном объеме», - сказала лидер регионального профсоюзного движения.

Её мнения разделили участники спартакиады. Александр Городецкий (профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания) сказал: «Единственное к чему у нас могли бы быть вопросы - это погода, но, как уже неоднократно говорилось, повлиять мы на нее не можем. А конкурсы, соревнования - всё было интересно, забавно, и надо почаще встречаться в таком формате.. Мы познакомились с членами нашего профсоюза из других первичек. И пришли к выводу, что временные рамки встреч надо бы расширить — хорошо бы соревновательную программу сделать 2-дневной. А так - всё понравилось, все молодцы!»

Председатель первичной профсоюзной организации ЗЭТО (профсоюз работников жизнеобеспечения) Татьяна Барковская отметила «отличную организацию мероприятий и возможность познакомиться с прекрасными людьми»: «Мы очень подружились с активистами профсоюза работников госучреждений из Куньинского района, пригласили их в Великие Луки на праздничное мероприятие 5 марта, в рамках которого будем отмечать День защитника Отечества и Международный женский день. А еще они выразили готовность приехать к нам с концертом! Так что мы очень довольны, тем более, что наша команда «Эх, ухнем!» заняла первое место по итогам соревнований, мы в своей победе не сомневались».

Артур Симонешко и Анна Паршина (профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания) также поблагодарили организаторов за работу: «Нам понравилась организация соревнований, организация доставки до санатория и сам санаторий «Голубые озёра», а нам есть с чем сравнивать — мы были во всех профсоюзных санаториях Псковской области. Отдельное спасибо за разрешение взять с собой собаку, которая стала символом нашей команды «Бульдог». Мы немного замерзли, ожидая на некоторых этапах других участников соревнований. Но сами соревнования понравились, особенно этап «Ловкий рыбак», хотя хотелось бы, чтобы грузики были цветные, но было интересно! Мы не жалеем, что приехали: все люди дружелюбные, классные, все с энтузиазмом участвовали в конкурсах. Спасибо всем!»

Добавим, что все участники Первой зимней профсоюзной спартакиады выразили надежду на продолжение начавшейся традиции и пообещали ей дальнейшую поддержку.