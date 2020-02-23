Общество

Создать муниципальную милицию предлагает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин

Создать муниципальную милицию предлагает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Такое мнение он высказал сегодня, 25 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В компетенции данной службы был бы контроль за порядком в городе, составление протоколов за нарушение санитарных норм, стоянку автомобилей на зеленых зонах, неправильную перевозку транспортом сыпучих веществ, не помывку колес после выезда со строительной площадки и так далее.

«Эта служба была бы заточена на поддержание административной практики. Я всегда ратую за то, чтобы в муниципалитетах создавалась муниципальная милиция, у которой были бы полномочия заниматься только городскими проблемами», - подчеркнул Рассадин.