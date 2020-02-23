Общество

Псковские экскурсоводы о «платном Кремле»

Более двух месяцев прошло с тех пор, как Псково-Изборский объединенный музей-заповедник ввел плату за право проведения экскурсий в Кремле. Изначально инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Сегодня в адрес редакции Псковской Ленты Новостей обратились представители сообщества псковских экскурсоводов. По словам авторов обращения, изложенную в нем позицию разделяют около 35 человек. Редакция публикует их письмо без каких-либо изменений и комментариев и приглашает к обсуждению темы все заинтересованные стороны.

«Каков ваш интерес и сверхзадача?

Такой вопрос прозвучал от сотрудника музея в качестве ответа на критику введения платы за право проведения экскурсий на территории Псковского Кремля. И это - правильный вопрос. У обеих сторон есть свой интерес и, несомненно, сверхзадача. Музей свою четко обозначил в интернет-пространстве. Сообщество экскурсоводов и туроператоров считает необходимым пояснить свою.

Итак, в декабре 2019 г. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник ввел плату за право проведения экскурсий на территории Псковского Кремля.

Музей считает, что имеет на это право, являясь постоянным (бессрочным) пользователем ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ансамбля «Псковский Кремль». Сообщество псковских туроператоров и экскурсоводов полагает, что введение платы за проведение экскурсий не является законным или, как минимум, является превышением полномочий музея в отношении памятника федерального значения. С правовой точки зрения возникает вопрос: имеет ли право пользователь земельного участка, на котором расположен памятник ФЕДЕРАЛЬНОГО значения (который не пользователь строил), распоряжаться правом проведения экскурсий по этому памятнику? Нам представляется, что пользователь должен обеспечивать сохранность памятника и удобство инфраструктуры с целью повышения его доступности и привлекательности для туристов. Введение платы за проведение экскурсий скорее ЗАТРУДНЯЕТ ознакомление с ГЛАВНЫМ туристическим объектом города. Да, вход в Кремль остался свободным. Но просто прогуливаясь по Кремлю, турист не узнает его истории и не поймет значимости памятника. И разве не музей первым должен быть заинтересован в доступности экскурсий для туристов? Или в его задачи не входит просветительская работа с населением? Музей аргументирует введение платы тем, что несет расходы на содержание Кремля. Но разве музей не бюджетное учреждение? Он получает деньги из бюджета, сформированного налогами граждан – тех же туристов - и налоговыми отчислениями туристических фирм. Получает музей финансирование именно потому, что должен обеспечивать уборку и прочие хозяйственные мероприятия на территории Кремля. Получается, что он и из бюджета наши деньги берет и с нас же потом повторно? Если финансирования не хватает, то проблему надо решать с вышестоящими органами, а не за счет средств обычных граждан. Мы, со своей стороны, готовы поддержать наших коллег – работников музея обращениями в любые организации, пытаясь донести необходимость выделения дополнительных средств на обеспечение деятельности по сохранению и содержанию памятников. У туристов - посетителей Кремля формулировка «плата за проведение экскурсий» вызывает недоумение. Разве музей, являясь просто пользователем земельного участка, автоматически получает преференции в праве проведения экскурсий? Разве законодательство РФ не защищает равные конкурентные возможности участников рынка? Туристические фирмы, индивидуальные предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги на территории памятника ФЕДЕРАЛЬНОГО значения, и музей должны обладать равными правами в предоставлении услуг, являясь РАВНОПРАВНЫМИ участниками рынка туриндустрии. Поддержав Печерский монастырь в их начинании по введении платы за право проведения экскурсии, музей обозначил ТЕНДЕНЦИЮ. Для нашей области в настоящее время: минимальная плата с группы до 5 человек (т.е. с семьи путешественников) Печерский монастырь от 500 руб., Кремль от 200 руб. Затем введет плату Изборск, например, от 200 руб., Пушкинские Горы от 500 руб. Итого для туриста путешествие только по главным достопримечательностям почти на 1500 руб. дороже – а это уже не щадящая сумма. А потом введут плату за вход с экскурсиями в Троицкий собор, Снетогорский монастырь, Святогорский монастырь… - ну, чем черт не шутит?.. Сами-то музейщики легко бы отдали такие деньги во время своих путешествий? Музей в средствах массовой информации и в социальных сетях заявляет, что туристам не обязательно знать, из чего складывается цена экскурсии и предлагает туристическим фирмам и ИП просто повысить стоимость услуг, чтобы компенсировать затраты на покупку права проведения экскурсий на территории Кремля. Таким образом, нам предлагается взять на себя ответственность перед гражданами за то, что услуги для них становятся дороже, что знакомство с историей их страны и памятниками, являющимися, по сути, собственностью граждан, некоторым из них будет просто не по карману?.. Подобные рекомендации представляются нам откровенно циничными. Музей ссылается на якобы положительный опыт введения платы за право проведения экскурсий, реализованный в других областях РФ. А кто дал положительную оценку этому опыту? Граждане? Может, наоборот, для граждан РФ более приемлемо отсутствие всякой платы за доступ к своему же культурному наследию? Почему бы не показать такой пример другим регионам? Кроме экономической составляющей есть и иные критерии полезности. И наиболее полезной для страны в целом нам представляется просветительская деятельность, широкая пропаганда культурного наследия. Ведь именно такая деятельность является патриотичной.

Таким образом, мы считаем, что решение музея о введении платы за право проведения экскурсий на территории Кремля имеет негативные последствия. Пользу в результате получают не туристы – граждане РФ, не экономика города, не участники рынка туриндустрии и даже не сам памятник, а только музей (если эти деньги, действительно, пойдут на развитие музея).

И самое главное: подобные действия поддерживают общий тренд в сфере культуры в нашей стране. Плата начинает взиматься и повышаться везде. Многим людям уже не по карману регулярное посещение концертов, спектаклей, знакомство со своим историческим наследием. Постепенно культура становится элитарной не в плане художественных достоинств, а в плане элементарной доступности. Поддерживая эту тенденцию, вводя очередные заградительные меры, мы сами себе готовим западню. Самое время вспомнить о сверхзадаче».