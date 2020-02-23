Василий Осипов развеял телеграм-слухи о Викторе Иващенко: Он уже давно не «и.о.»

Виктор Иващенко уже давно не исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Псковской области. Он уже более месяца возглавляет данную структуру как директор, без приставки «и.о.». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.
«Почему такая информация, что он не избавился? Он не и.о. точно», - пояснил гость студии. На вопрос, как давно Виктор Иващенко избавился от приставки «и.о.», вице-губернатор сообщил - больше месяца назад. Тем самым он опроверг критическую информацию, распространяемую в интернете и, в частности, в телеграм-каналах, о том, что Иващенко засиделся в должности исполняющего обязанности.
Напомним, в апреле 2019 года Виктор Иващенко покинул должность главы Усвятского района и был назначен и.о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области. В конца прошлого года он прошел череду этапов конкурса на должность руководителя псковского Фонда. Он оказался единственным участником, которого конкурсная комиссия допустила к тестированию, которое проводилось Минстроем на оборудовании администрации Псковской области, по каналу спецсвязи, подключенному к системе министерства. Также Виктор Иващенко прошел собеседование.