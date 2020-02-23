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Общество

«Единая Россия» предлагает выдавать многодетным семьям деньги взамен земельных участков

25.02.2020 15:30|ПсковКомментариев: 0

Партия «Единая Россия» предлагает кабмину предусмотреть денежную альтернативу для многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельных участков. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте партии, пишет ТАСС. 

«Партпроект [«Крепкая семья»] на основе своих мониторингов и обращений от многодетных граждан подготовил предложения в правительство РФ по закреплению обязательной денежной альтернативы для граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков, для последующего самостоятельного приобретения земли», - приводятся в релизе слова координатора партпроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой.

Согласно законодательству, правила выделения земельных участков, подачи заявления, формирования очереди и выплаты компенсации устанавливают регионы, однако условия получения господдержки могут значительно отличаться, напомнила депутат. «К примеру, в Санкт-Петербурге льготникам уже предоставляют денежную альтернативу, а в Москве многодетным отказывают в такой льготе, ссылаясь на отсутствие земли», - отметила Окунева, предложив закрепить единый стандарт в этом вопросе.

В релизе подчеркивается, что партпроект держит вопрос выделения земли многодетным на «постоянном контроле». Кроме того, в 2020 году будет проведен мониторинг соблюдения установленных законом требований при выделении земельных участков многодетным. По мнению Окуневой, повсеместное внедрение денежной альтернативы должно увеличить доступность данной меры поддержки.

«У людей должен быть выбор - ждать, когда власти предоставят участок со всей гарантированной инфраструктурой или, получив соответствующую денежную компенсацию, самостоятельно подобрать желаемый участок. Тем более недавно Госдумой был законодательно принят пакет мер, озвученный президентом, включающий меры по расширению выплат по материнскому капиталу. В комплексе это позволит многодетным семьям существенно облегчить задачу по покупке дома с землей» - резюмировала депутат, отметив, что предложения уже направлены в правительство РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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