Общество

Поиск пенсионерки продолжает полиция Псковского района

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Луизы Петровой 1941 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 17 июня 2018 года женщина ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые, седые, стрижка короткая.

Была одета в бежево-красную кофту на «молнии», черную кофту на пуговицах, серые брюки, бежевую шапку. На ней также были черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.