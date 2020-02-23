Общество

Первые лица региона и депутаты Госдумы обсудили с жителями Себежа проблемы проживания на особо охраняемой природной территории

В Себеже прошло выездное совещание с участием депутатов Государственной Думы РФ, представителей министерства по природным ресурсам и экологии, губернатора Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. Тема совещания - обеспечение недискриминационных условий жизнедеятельности граждан в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий на примере национального парка «Себежский».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, формат мероприятия был предложен председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в ходе недавнего визита в Псковскую область как ответ на выступление депутата областного Собрания Дарьи Козьяковой о проблемах людей, проживающих на особо охраняемых природных территориях.

Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Госдумы за приезд в Себеж, и, несмотря на сложность обсуждаемых вопросов, предложил провести встречу с гражданами без лишнего официоза – поговорить за чашкой чая.

«По моей просьбе Дарья Козьякова обобщила обращения граждан – их достаточно много. К сожалению, когда эти обращения направляются в профильные министерства, они либо вообще остаются без ответа, либо с большим опозданием приходит отрицательный ответ. Показательный пример: в январе 2020 года житель получил ответ на письмо, которое отправлял в 2018 году. Такого быть не должно», - сказал в начале заседания губернатор.

Также глава региона предложил отдельной темой обсудить вопрос о возможном пересмотре границ национального парка. «Один из местных жителей сделал видео, которое наглядно показывает, в каком состоянии находится парк, и как он используется. Это просто заросший лес, который не чистится, оттуда ничего не вывозится», - обрисовал существующее положение дел Михаил Ведерников.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев признался, что с большим интересом приехал в Себеж, потому что проблемы себежан актуальны для многих регионов России. «Мы несколько раз подступались к решению этого вопроса – был разработан законопроект, который разрешал гражданам продавать, покупать и приватизировать землю на особо охраняемых природных территориях. Но пока наши инициативы натыкаются на непонимание коллег из министерств, которые призваны защищать природу», - сказал парламентарий, предложив гражданам подробно рассказать, с какими трудностями им приходится сталкиваться.

Местные жители обозначили несколько наиболее волнующих их вопросов. Из-за соседства с национальным парком невозможно получить разрешение на строительство, причём запрет распространяется как на уже когда-то возведённые строения, так и на новое – например, люди лишаются законного права улучшить свои жилищные условия путём реализации материнского капитала.

Аналогичная ситуация с арендой земельных участков. «Вы зарегистрировали дом в собственность, у вас есть надлежащим образом оформленные документы, заканчивается действующий договор аренды и больше его не продлевают? Получается, что эта недвижимость повисает в воздухе?» - в недоумении задал уточняющий вопрос спикер регионального парламента Александр Котов.

«Даже под существующими домами земельные участки не оформляют», - подтвердили местные жители.

Участники встречи рассказали о состоянии, в котором находится территория парка: «В парке заросли такие, что лось не пройдет – упавшие деревья, сухостой. Но собирать этот валежник на дрова нельзя. Мы не сохраняем природу, а губим парком наш край. Озера превращаются в болота, рыбы не стало – каналы не чистятся, зарыбление не осуществляется».

Возмущение местных жителей разделили представители предпринимательского сообщества: «Мы готовы вкладываться, но нам нужны разрешения на строительства. Пока существуют такие законы, ни один предприниматель не хочет вкладывать свои деньги. Второй фактор – арендная плата. Я построил магазин, у меня аренда на 49 лет составляла 6 тысяч рублей, сейчас – 42 тысячи рублей».

Выслушав рассказ жителей о существующих перегибах, председатель областного Собрания озвучил предложение, которое, по его мнению, могло бы кардинально изменить ситуацию.

«Почему нельзя исключить районный центр и другие населённые пункты, которые находятся в границах особо охраняемых природных территорий. Приведу аналогию с Псковом.

Древний город – объекты культурного наследия на каждом шагу. Постановлением областного Собрания депутатов установлены зоны охраны этих объектов и режимы использования земель. Где-то действуют жесткие режимы – вообще никакой хозяйственной деятельностью нельзя заниматься, а есть более мягкие, где можно и строить, и хозяйственную деятельность вести», - сказал Александр Котов.

«Чтобы принять такое решение, надо понять всю проблематику. На данный момент обозначена одна проблема – отсутствует оборот земельных участков», - прокомментировал инициативу регионального законодателя представитель министерства природных ресурсов и экологии Алексей Сахацкий.

«Приведите аргументы – почему нельзя? Что произойдет с природой? Деревья стоять не перестанут, а озеро не станет менее полноводным, - вступил в дискуссию с федеральным чиновником Александр Котов. - Город должен развиваться, иначе люди здесь жить не будут. Ещё 50 лет просуществует этот национальный парк, и не будет Себежа, на границе Российской Федерации, на секундочку. Мы для людей должны всё делать, а кому нужна будет нетронутая природа, если местное население отсюда фактически выдавливается».

Алексей Сахацкий сослался на нормы федерального законодательства, устанавливающие прямой запрет на упразднение территорий национальных парков.

В развитие слов спикера регионального парламента выступил глава района Леонид Курсенков. «Как мне исполнять полномочия на федеральной собственности: убирать улицы, сажать деревья и всё остальное? По факту, это нецелевое использование муниципальных средств на федеральной земле. Выходит, всеми этими вопросами должен заниматься национальный парк», - обозначил ещё одну проблему руководитель муниципалитета.

«Получается, защищаем природу из Москвы, а люди, которые живут на этих территориях, страдают, - отреагировал на факты, рассказанные местными жителями, депутат Госдумы Николай Николаев. - Если мы говорим о том, что невозможно сокращать территорию национальных парков, то необходимо проработать механизм компенсации – земли с населёнными пунктами вывести из границ парка, а природные территории добавить».

Коллегу поддержал парламентарий от Псковской области Александр Козловский: «Каждая встреча с главой района – обсуждением проблем, связанных с национальным парком. Раньше я считал, что такое соседство – некое преимущество для людей, а оказалось, что это только отягощает их жизнь. Себежу – 600 лет, а национальный парк существует чуть больше двадцати. Все хорошо знают, что нельзя делать, но никто не говорит, что можно. Руководство парка не ищет пути взаимодействия с местной администрацией».

«Надо находить компромисс, - согласился заместитель генерального директора АНО «Экспоцентр «заповедники России» Денис Вольф. - Это неправильно, когда люди не могут удовлетворить свои личные бытовые нужды».

«Важно, что у нас единое понимание необходимости решения существующих проблем», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что протокол заседания и систематизированные обращения граждан будут переданы в Государственную Думу.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев со своей стороны предложил в рамках аналитической деятельности, которую проводит Госдума, на примере Себежа проработать пути решения существующих проблем: «Попробуем изучить возможные последствия исключения населенных пунктов из границ национального парка, чтобы понять, что произойдет в этом случае – рыбы больше появится или она вообще исчезнет, или с бобрами что-то случится. Мне кажется, что это будет правильное практическое решение. Кроме того, необходимо поставить вопрос об исполнении полномочий самими национальными парками с точки зрения их обязанностей по сохранению природы, и с точки зрения информационного сопровождения своей деятельности».

В завершение губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо искать инструменты для решения обозначенных проблем, и заверил, что регион готов поддержать все необходимые законодательные меры, которые будут вынесены на рассмотрение Госдумы.