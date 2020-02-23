Общество

Ульяна Михайлова предупредила профактив «Псковпассажиравтотранса» об опасности создания на предприятии «желтого» профсоюза

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова обратилась к профсоюзному активу ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в связи с появившейся информацией о попытках создать на предприятии так называемый «жёлтый» профсоюз, альтернативный действующей первичной профсоюзной организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в видеобращении говорится:

«Уважаемые друзья, коллеги, профсоюзный актив Псковской области в целом и профсоюзный актив государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс». Сегодня я хочу обратиться лично к вам. По заявлению председателя первичной профсоюзной организации Раисы Куприненко мы начали мероприятия общественного контроля применения результатов спецоценки условий труда для такой важной категории работников как водители и кондуктора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». И первая встреча с представителями работодателя несколько дней назад не была безоблачной. Нам не смогли представить приказ о применении спецоценки условий труда, нам не представили измененные трудовые договоры этих работников, а также не представили расчетные листки, из которых должно быть очевидно — как оплачивается сверхурочное время и другие переработки.

Но кое-какие документы нам все-таки взять удалось. Предварительно специалисты Псковского облсовпрофа рекомендуют начать общественную экспертизу результатов спецоценки, так как им уже не нравится, как она была произведена. Не было обследовано каждое рабочее место, совершенно неудовлетворительными оказались результаты спецоценки в отношении таких работников как кондуктора: по мнению работодателя, целых 30 процентов рабочего времени они находятся в пассивном состоянии, но при первом же просмотре становится однозначно ясно, что это не так.

Работодатель тему почувствовал сразу и ничего другого не смог придумать, как попытаться воздействовать на профсоюзный комитет государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» и его лидера Раису Михайловну Куприненко. Работодатель собрал совещание своих представителей в филиалах предприятия и объявил о создании «желтого» профсоюза.

Уважаемые профсоюзные коллеги, к сожалению, такие методики борьбы с профсоюзными комитетами в нашей стране есть. И эта борьба обостряется, когда профсоюзный комитет проявляет принципиальную позицию, борется за заработную плату, за льготы, за более-менее правильные графики работы. «Желтый» профсоюз — это профсоюз работодателя. Его задача — не защищать интересы трудящихся, а подписывать и согласовывать без спора и разбора те документы, которые готовит работодатель в отношении работников.

К сожалению, и здесь исполняющий обязанности руководителя предприятия решил пойти по этому пути. В связи с этим я считаю необходимым обратиться к вам — к профсоюзному комитету государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», к профсоюзным активистам, лидерам в филиалах предприятия: ребята, этот натиск необходимо выдержать. Ведь мы вместе с вами уже боролись с идеями временных директоров вашего предприятия. Нам удалось прекратить вывод денежных средств из предприятия, удалось прекратить передачу частным компаниям наиболее ликвидных маршрутов. Но еще очень много управленческих вызовов нам необходимо будет отбить для того, чтобы сохранить предприятие в целом и ваши рабочие места.

И чтобы это у получалось, чтобы меры по защите предприятия были эффективными, сегодня вам всем необходимо сплотиться вокруг профсоюзного комитета и его руководителя Раисы Куприненко. Необходимо помочь ей и профкому бороться за ваши права в сфере предоставления отпусков, рабочих графиков, оплаты сверхурочной работы, за более выгодные условия труда и их спецоценку в целом».