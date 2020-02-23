Общество

Прощание с педагогом детской музыкальной школы № 1 состоится 26 февраля

Прощание с педагогом детской музыкальной школы №1 Галиной Прищепа состоится завтра, 26 февраля, в Казанской церкви, пишет портал «Луки.ру». Церемония отпевания начнётся в 13:15.

Напомним, ДТП, в котором погибла преподаватель по классу скрипки высшей квалификационной категории, руководитель и концертмейстер ансамбля скрипачей старших классов Детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского Галина Прищепа, произошло 24 февраля, примерно в 9 утра, в Новосокольническом районе.

Женщина отработала в ДМШ №1 более 50 лет, ей был 71 год.