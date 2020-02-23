Общество

Вопросы и особенности применения ЕНВД и патентной системы налогообложения обсудили налоговики и предприниматели в Невеле

Совместную рабочую встречу с индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области в информационно - консультационном центре. Кроме того, на встрече присутствовала и представитель Пенсионного фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Налоговой службы.

В ходе мероприятия начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Инспекции Оксана Кузьменко рассказала о взаимодействии налоговых органов региона с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области (МФЦ). В частности она подробно остановилась на таких функциях МФЦ как, прием заявления от физического лица о постановке на учет в налоговом органе, заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, а также на вопросе государственной регистрации ИП, ЮЛ через МФЦ без взимания госпошлины.

Особое внимание индивидуальных предпринимателей налоговики ещё раз обратили на тот факт, что с 1 января 2020 года налогоплательщики, реализующие лекарственные препараты, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, не вправе применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН).

Также бизнесменов проинформировали о новом правиле, которое касается налогоплательщиков, применяющих ЕНВД и ПСН и осуществляющих розничную торговлю. Как подчеркнули сотрудники налоговой инспекции, если будет совершена хотя бы одна реализация из вышеназванного перечня, налогоплательщик считается утратившим право на применение ЕНВД или ПСН и автоматически переходит на общий режим налогообложения с начала налогового периода, в котором была осуществлена такая операция по продаже маркированных товаров.

Кроме того, сотрудниками инспекции были даны подробные консультации всем желающим по проблемным вопросам применения контрольно-кассовой техники (ККТ), о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» (самозанятые)» и о сервисе «Прозрачный бизнес», который позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах.

До налогоплательщиков также довели информацию о достоверности включенных в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах.