Общество

Куньинские ветераны получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Глава Куньинского района, единоросс Олег Лебедев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олег Савельев поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества и вручили им памятные медали к 75-летию Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Олег Савельев искренне поблагодарил бывших участников военных действий за выдержку и отвагу, за подвиги и Победу. «Это благодаря вашим стараниям и вашему мужеству мы в этом году будем отмечать уже 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вы - поколение победителей, низкий вам поклон!» - заключил он.

Первым гостей принимал житель поселка Кунья Николай Сафронов, который попал на фронт 17­-летним мальчишкой в апреле 1943 года. Во время войны он был пулеметчиком, сапером 5­ инженерного противохимического полка, участвовал в освобождении Белоруссии.

После Победы, когда уже многие фронтовики вернулись к мирной жизни, Николай Сафронов принимал участие в ликвидации банд в Прибалтике и на Украине. Служил пулеметчиком в 94 пограничном отряде МВД, затем с весны 1949 года по осень 1950­ года командовал отделением станковых пулеметчиков. И только в 1950 году Николай Сафронов демобилизовался из армии в звании сержанта.

Другому ветерану, Василию Гаврилову, на долю выпали не меньшие испытания - он прошел через ужас фашистских концлагерей.

В октябре 1940 года Василий Гаврилов был призван на срочную службу в ряды Красной Армии. К началу войны он служил рядовым 239 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Белоруссии под Гродно.

В октябре 1941 года военнослужащие, в числе которых был Гаврилов, попали в плен. В плену Василий Гаврилов провел долгие четыре года. Сначала он оказался в концлагере Бобруйска, а затем его, как человека сильного и выносливого, направили на работы в шахты недалеко от Гамбурга.

Выжить в нечеловеческих условиях, выдержать все тяготы и ужасы плена, изматывающую, непосильную работу, рядовому Гаврилову позволили только крепость духа и богатырское здоровье. Победной весной 1945 года пленные, находившиеся в концлагере, были освобождены.

Также жена Василия Гаврилова, Евгения Лаврентьевна, - уроженка Куньинского района, в 1942 году была зачислена на штатную должность по вольному найму в части действующей армии. Работала в должности путевой рабочей Военно-­эксплуатационного отделения №9, Военно-­эксплуатационного отделения №101 Калининской железной дороги. Путевая летучка, где служила Евгения Гаврилова, занималась восстановлением железнодорожного полотна, поврежденного в результате боевых действий.

Евгения Лаврентьевна вспоминает, что железную дорогу в городе и окрестностях Великих Лук, где ей в основном пришлось служить, бомбили очень интенсивно. Бригада, состоящая в подавляющем большинстве из молодых девчонок 17­-18 лет, в короткие сроки заново укладывала рельсы и шпалы, чтобы обеспечить прохождение советских эшелонов.