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Василий Осипов: Кампус ПсковГУ не будет достроен ни к маю, ни к августу, но объект мы однозначно завершим

«Кампус ПсковГУ не будет достроен ни к маю, ни к августу, но объект мы однозначно завершим», - об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, комментируя перспективы долгостроя.

Напомним, прежний генподрядчик судится с ПсковГУ, очередное заседание суда 27 февраля, а новый - строительное управление ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу - еще не развернулся на полную мощность. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения объекта 16 февраля выразил недовольство тем, как идут работы по строительству кампуса. Контракт заканчивается в мае. Врио ректора ПсковГУ обозначала срок - август. В общественных кругах возникают сомнения по поводу того, что кампус будет достроен хотя бы к августу.

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Василий Осипов согласился с тем, что и май, и август - сроки нереальные, но выразил уверенность, что «объект мы завершим».

«Объект мы этот завершим. На сегодня просто приходится решать очень много проблем, в том числе с финансированием. Когда мы поменяли подрядчика, начали еще раз анализировать вид и объемы работ, оставшуюся сумму, было выявлено несоответствие. И здесь, и в министерстве, ректору пришлось много поработать, чтоб мы понимали, что дополнительное финансирование будет. Прошлый генподрядчик судится, но когда я начинал с ним работать, у нас не получилось. Хотя и расстаться мы договаривались по-хорошему. Наша задача - завершить объект», - отметил замгубернатора.

Много времени, по его словам, занял «процесс переформатирования». «У нового генподрядчика свои регламенты, мы долго заключали с ними договор. Долго ФСИН работал с еще одним крупным подрядчиком. Подзатянули, но сейчас все оргвопросы решены, - пояснил гость студии. - По опыту у меня не складывается ни май, ни август (срок завершения реконструкции объекта - ред.). Но объект мы однозначно закончим. Не буду давать пустых обещаний, когда это будет. Работы запустятся, и через 2-3 месяца будет понятно, когда мы приблизимся к финишу».

Комментируя жалобы предыдущего генподрядчика и субподрядчиков по поводу неоплаты выполненных ими работ, Василий Осипов сообщил, что «финансирование осуществлялось достаточно оперативно по работам, которые выполнялись». По поводу того, что новому подрядчику уже выплатили большую часть суммы, заложенной в контракте, Василий Осипов объяснил, что «это предусмотрено договором». «Но это не для того, чтоб спонсировать подрядчика. Это чисто технический момент с целью сохранить деньги. Предыдущий подрядчик ушел, и у нас оказалось много юридических проблем с расторжением договора и сохранением денег, чтоб они не ушли в федеральный бюджет», - заключил вице-губернатор.