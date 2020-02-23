Общество

Василий Осипов назвал «Социальный городок» в Борисовичах сложным объектом

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов назвал «Социальный городок» в Борисовичах сложным объектом. Свое мнение по поводу перспектив завершения строительства, замороженного в 2017 году, он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы возобновляем работу по соцгородку, конкурсная процедура объявлена. Сколько времени потеряли! Объект будет сложный. …Мы не представляем, каково на сегодняшний день состояние зданий, которые там стоят», - отметил гость студии.

По его словам, на завершение строительства городка выделяется порядка 300 тыс рублей - «это сумма на все». Если возникнет вопрос с выделением дополнительного финансирования, власти региона будут действовать в соответствии с 44-м федеральным законом. «Есть определенные алгоритмы, будем смотреть по ходу работ. Закон №44 предусматривает действия при возникновении тех или иных ситуаций, будем исходить из действующего законодательства. А пока рассчитываем исходя из того, что есть», - резюмировал Василий Осипов.

Ранее сообщалось, что аукцион на продолжение строительства «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района состоится 28 февраля. Максимальная цена контракта составляет 291 миллион 414 тысяч 368 рублей. Лимит финансирования на 2020 год - 274 миллиона 590 тысяч 728 рублей, на 2021-й - 16 миллионов 823 тысячи 640.

С момента заключения контракта и до 17 декабря следующего года подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку помещений, строительно-монтажные работы и работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей (вентиляции, системы электроотопления, дымоудаления, водопровода, канализации). Также планируется запустить пять пассажирских лифтов грузоподъемностью до 630 кг и до 1000 кг.

Также техническим заданием предусмотрено благоустройство территории. В перечне работ: асфальтирование, устройство тротуаров, озеленение.

Ранее в соцгородке было построено несколько жилых комплексов для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.

Напомним, «Социальный городок» - проект инновационный не только для Псковской области, но и для России в целом. Он предполагает внедрение новой модели социальных учреждений, являющейся альтернативой существующим домам-интернатам для граждан пожилого возраста и инвалидов, европейских стандартов проживания и обслуживания.

По замыслу разработчиков проекта, «Социальный городок» должен способствовать вовлечению граждан пожилого возраста и инвалидов в процесс «самостоятельного» проживания.

22 июня 2011 года состоялась торжественная закладка камня в фундамент «Социального городка».