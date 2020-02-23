Общество

Избирательная комиссия Псковской области и ПсковГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Избирательная комиссия Псковской области и Псковский государственный университет подписали двустороннее Соглашение. Документ, определяющий основные направления сотрудничества, подписан сегодня, 25 февраля. В соответствии с документом, Избирательная комиссия имеет право участвовать в образовательных, научно-исследовательских и в массовых мероприятиях университета. Кроме того, студенты вуза получат возможность проходить практику в структурных подразделениях Избирательной комиссии Псковской области.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в этом коллегиальном органе, сегодня обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в рамках подписанного Соглашения. «Практика студентов нам будет нужна, мы знаем, как применить потенциал студентов в нашей работе, - подчеркнул председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. Также, по его мнению, важно развивать и волонтерское направление с использованием потенциала ПсковГУ. «У вас ведется серьезная базовая подготовка волонтеров, нам будет это необходимо. Важным для нас являтся и обучение членов участковых избирательных комиссий с использованием потенциала университета», - добавил председатель избиркома.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина сообщила Игорю Сопову о том, что в вузе проводятся так называемые «университетские субботы», и предложила ему выступить на них в качестве спикера . Председатель областной Избирательной комиссии с радостью поддержал предложение и выразил готовность делиться своими знаниями со студентами. «Долгое время я занимался проблемами взаимодействия бизнеса и власти и являюсь соавтором учебника "GR и лоббизм: теория и технологии"». Если будет интересно, готов прочитать несколько открытых лекций на эту тему. Направление очень выгодное», - отметил Игорь Сопов. Кроме того, он подарил библиотеке ПсковГУ экземпляр учебника, где является его соавтором с личной подпись на нем «от выпускника исторического факультета Псковского педагогического института 1997 года».

Врио ректора Наталья Ильина поблагодарила Игоря Сопова и гарантировала от имени педагогического и студенческого сообщества, что университет будет выстраивать работу с избиркомом на взаимовыгодных партнерских условиях. Кроме того, она выразила уверенность, что студенты проявят большую заинтересованность и активность во всех направлениях сотрудничества с комиссией и станут «не просто слушателями, а деятелями».