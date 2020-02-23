Общество

76 лет со дня освобождения Середки от немецких войск отмечают жители деревни

Жители села Середка Псковского района собрались на торжественный митинг, посвященный 76-летию освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, мероприятие состоялось 25 февраля.

«В мероприятии приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, Председатель районного Собрания депутатов, секретарь Псковского районного МОП "Единая Россия" Андрей Неофитов, депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального общественного совета партпроекта "Единой России" "Российское село" Виктор Гречин, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, учащиеся Середкинской школы», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что Андрей Неофитов в своем обращении особо поблагодарил ветеранов за их подвиги, пожелал им крепкого здоровья и благополучия. «Нужно сохранить память о тех события, о подвигах наших солдат и офицеров, благодаря которым мы сейчас живы. Вечная слава Героям, отстоявшим нашу страну», - сказал секретарь местного отделения «Единой России» и поздравил всех жителей Середки с годовщиной освобождения.

Жители деревни почтили минутой молчания павших земляков, после чего возложили цветы и венки к мемориалу Воинской славы.