Общество

Псковичей приглашают участвовать в новом конкурсе для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика»

В администрации Президента РФ состоялся пресс-брифинг, посвященный старту нового Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие прошло 25 февраля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко представил Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика», пояснив, что это отдельное направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе АНО «Россия - страна возможностей» и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

По его словам, если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то «с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя - только люди могут избирать»: «Окончательное решение - за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, - это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный - для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей», - сформулировал один из принципов нового Конкурса Сергей Кириенко.

«Основное отличие нового Конкурса "Лидеры России. Политика" от основного проекта "Лидеры России" в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в Конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в Конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу, - рассказал на пресс-брифинге генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Регистрация на Конкурс продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте Конкурса. В марте-апреле пройдут очные полуфиналы Конкурса, а в мае состоится финал».

Председатель Экспертного совета Конкурса Павел Безручко подчеркнул принципиальную важность мотивации участников - в отличие от их политических взглядов, которые не будут учитываться: «Данный Конкурс не предполагает оценки политической позиции кандидата, то есть мы не спрашиваем, правые у них взгляды, левые, консервативные или либеральные, - мы предполагаем, что люди, выражающие любые свои взгляды, в соответствии с законом и с Конституцией РФ, могут принимать участие. Это для нас важно - что это не оценка собственно политической направленности человека. Важно отметить, что мы не ждем у конкурсантов на входе сформированных юридических знаний, сформированных знаний о том, как быть депутатом. То есть мы, прежде всего, смотрим на мотивацию к деятельности и предполагаем, что у победителей будет возможность сформировать специальные навыки в будущем - по программе обучения с помощью наставников».

Первый заместитель председателя Государственной Думы, наставник Конкурса Александр Жуков отметил важность тех знаний и опыта, которыми с участниками поделятся наставники: «Для тех людей, которые хотят стать депутатами, кроме больших знаний необходимо уметь общаться с избирателями и стараться лучше понимать, чего люди хотят от своего избранника. Среди наставников Конкурса - люди, которые неоднократно избирались депутатами Государственной Думы. Они могут объективно давать советы, рассказывать, как они видят работу на этом поприще. Могу сказать по своему опыту, что далеко не всегда люди, которых избрали, представляют, чем им в дальнейшем придется заниматься. Я думаю, что такая школа, которую пройдут Конкурсанты, позволит им понять, как работает система законодательной власти, как сделать их работу более эффективной».

Заместитель председателя Государственной Думы, наставник Конкурса Алексей Гордеев, обратившись к своему губернаторскому опыту, высоко оценил важность подготовки общественно-политических лидеров: «Опыт работы на муниципальном уровне, на региональном уровне показывает, что экономика не всегда является первичной для людей. И очень важно уметь формировать социальное пространство. В этом смысле я, конечно, надеюсь, что мы сможем передать опыт молодым людям, сможем научить, как сделать так, чтобы в первую очередь было доверие к власти, и власть вместе с обществом строила эффективное государство или сообщество того или иного региона или муниципальной территории».

Член Наблюдательного совета Конкурса Владимир Лукин констатировал, что за прошедшие годы стала очевидна эффективность подобных конкурсов. По его мнению, она обусловлена двумя причинами: «Те рабочие структуры, которые взялись за это, работают самоотверженно и учатся сами у себя (ну, с нашей помощью, может быть, иногда), и получается у них очень неплохо. И второе - потому что существует некоторое доверие к Наблюдательному совету, к его составу и методам работы, поэтому очень мало нареканий на неэффективность - их почти нет. И это очень важное достижение, особенно в нашем времени, сложном и бурном, в нашей системе этических относительностей. Эта устойчивая тенденция - что тут вас не надуют, не обманут, что всякие лоббисты тут не пройдут, - это очень важное достижение».

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте - политическиелидеры.рф.

Справочная информация о платформе РСВ: автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия - страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», Конкурс «Лидеры России. Политика», студенческую олимпиаду «Я - профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ - Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», Всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна - моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior».