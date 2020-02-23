Общество

В районах Псковской области Госавтоинспекция дарила подарки в День защитника Отечества

Вместо привычной проверки документов автолюбителей ждали поздравления и подарки от представительниц Госавтоинспекции. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одна из таких акций состоялась в городе Новосокольники.

«Хорошее настроение водителя - залог безопасности на дороге!» - именно этот девиз послужил поводом для того, чтобы в выходные праздничные дни поздравить мужчин за рулём и призвать их к ответственному поведению на дороге. По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Нелли Смирновой, вручать подарки водителям за безопасное вождение намного приятнее, чем штрафовать.

Акция длилась меньше часа. За это время инспекторы ГИБДД смогли поздравить и вручить подарки почти двум десяткам автомобилистов. Водители, в свою очередь, пообещали вести себя за рулем дисциплинированно и не нарушать требования Правил дорожного движения.

А в городе Острове в рамках профилактического мероприятия «Автобус», проводимого на территории области, сотрудники Госавтоинспекции вручили медали «Лучший водитель» представителям сильного пола, которые в рамках своей повседневной работы ежедневно несут ответственность за безопасность пассажиров - водителям рейсовых и междугородных автобусов.

Не обошли вниманием стражи порядка юных и взрослых пешеходов - им дорожные полицейские вручили сладости и световозвращающие элементы как залог безопасности на дороге.

Автоинспекторы региона уверены, что подобные нестандартные акции не только позволили поднять настроение водителям, но и послужили стимулом для более ответственного поведения на дороге. И не только в праздничный день.