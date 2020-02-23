Общество

Псковичей просят латвийский шенген оформлять через визовый центр

Только несколько категорий граждан могут оформлять визы в Латвию в консульстве республики. Об этом сообщается на портале консульства.

Как пишет «Московский комсомолец в Пскове», с января 2020 года документы на визу принимают в визовом центре на улице Коммунальной.

В консульстве примут документы на визу только от определенных категорий граждан или по конкретным поводам (подробности - на портале консульства).

Напомним, визовый центр «Pony Express» начал работать в Пскове 16 января 2020 года.

На сайте визового центра указано, что псковичи должны подавать документы на визу в консульство, однако на горячей линии «Pony Express» уточнили, что эта информация неверная, она «еще не обновлена».