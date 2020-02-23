Общество

Владелец скандально известной в Пскове выставки кошек снова скупает животных

Владелец выставки кошек, которая стала скандальной в Пскове, скупает животных. Как пишет Центр Деловой Информации, об этом организация «Зоозащита» сообщила в своем официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, во время новогодних каникул в Псков приехала передвижная выставка кошек, которая шокировала псковичей, 10 января руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова и волонтеры организации прекратили работу выставки, забрав всех кошек в приют.

Через полтора месяца после этого вопиющего случая «в интернете появились объявления от Суслова В.С. однозначным содержанием «куплю/возьму...кошек», - говорится в публикации организации.

«Убедительная просьба к заводчикам, к хозяевам питомников, ко всем людям, кто отдает или по бросовой цене продает породистых животных или котов, похожих на породистых животных: пожалейте своих питомцев! Не отдавайте своих животных на мучения!», - призывают зоозащитники.