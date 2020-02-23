Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта

На мартовские праздники россияне получат дополнительный выходной. В этом году 8 марта выпал на воскресенье, а значит, официальный выходной день был перенесен на понедельник, 9 марта.

Таким образом, благодаря Международному женскому дню нас ждут сразу три выходных дня подряд вместо двух. Это касается и школьников, которые также будут отдыхать 9 марта.

Следующий дополнительный выходной ожидает россиян в апреле в день голосования по поводу поправок в российскую Конституцию. С такой инициативой выступил Владимир Путин. «Обращу особое внимание правительства, чтобы потом этот выходной день не убрали от каких-нибудь праздников, первомайских или новогодних», - сообщил президент РФ, пишет «МК».