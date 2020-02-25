Общество

Аналитики подсчитали стоимость приготовления блинов в России

Аналитики сервиса по подбору скидок «Едадил» выяснили, сколько нужно потратить денег на приготовление блинов, а также где в России выгоднее всего их готовить. Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий» в среду, 25 февраля.

Были изучены чеки со стоимостью ингредиентов для приготовления блюда, которые пользователи приложения сканировали в декабре-феврале. Так, в среднем по России общая стоимость продуктов для блинов составляет примерно 101 рубль. При этом более половины этой суммы составляет молоко - 56 рублей.

«Четыре яйца стоят 22 рубля, 400 г муки - 14 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей», - сказано в исследовании.

Больше всего денег за нужное количество продуктов отдадут жители Санкт-Петербурга и Красноярска - 111 рублей, где самые высокие цены на молоко. А самые дешевые блины можно приготовить в Перми, Уфе и Екатеринбурге - ингредиенты для стопки блинчиков будут стоить меньше 95 рублей.

Также аналитики узнали, сколько стоят самые популярные добавки и начинки для блинов. Отмечается, что в зависимости от города распространенный вариант фасовки может отличаться. Например, в Краснодаре чаще всего покупают творог в упаковке 180 г, в Уфе - 200 г, а в Омске - 450 г. Поэтому специалисты учитывали медианную стоимость 100 г продукта.

Выяснилось, что самые высокие цены на добавки и начинки в Красноярске - стоимость икры здесь выше медианы по России на 4%, масла - на 9%, сгущенки - 15%, творога и сметаны - на 17%. Чуть ниже цены в Москве.

Самый дешевый творог в Воронеже (24 руб.), сметана (17 руб.) - в Краснодаре, масло (51 руб.) - в Перми, а икра (167 руб.) и сгущенка (17 руб.) - в Омске.